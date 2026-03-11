REPAY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

REPAY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat REPAY 78,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

REPAY vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,000 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 309,26 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 313,04 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at