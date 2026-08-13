|
13.08.2026 06:31:29
Repco Home Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Repco Home Finance hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 19,44 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Repco Home Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 18,40 INR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent auf 4,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!