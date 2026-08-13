Repco Home Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Repco Home Finance hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 19,44 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Repco Home Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 18,40 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent auf 4,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at