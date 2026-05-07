Replay Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Replay Acquisition präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal.

Replay Acquisition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 473,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 516,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at