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05.11.2026 06:31:28
Replay Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Replay Acquisition stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 597,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 587,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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