Replay Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Replay Acquisition lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 497,5 Millionen USD gegenüber 66,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at