Replay Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Replay Acquisition stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Replay Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 483,0 Millionen USD – ein Plus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Replay Acquisition 480,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,95 Milliarden USD – ein Plus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Replay Acquisition 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at