Replenish Nutrients hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Replenish Nutrients lud am 01.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Replenish Nutrients ein EPS von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,04 Prozent auf 2,0 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at