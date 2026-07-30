Repligen: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Repligen ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Repligen die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Repligen 204,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 182,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at