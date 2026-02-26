Repligen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Repligen hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,600 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 197,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 167,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,860 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,460 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 16,36 Prozent auf 738,26 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 634,44 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 733,29 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at