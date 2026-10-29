Repligen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Repligen hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Repligen in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 209,3 Millionen USD im Vergleich zu 188,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at