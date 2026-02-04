Replimune Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Replimune Group lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,77 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,790 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at