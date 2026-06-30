Replimune Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Replimune Group hat am 29.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,76 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Replimune Group vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,380 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at