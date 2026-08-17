Replimune Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Replimune Group präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,72 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at