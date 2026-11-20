REPLOID Group Aktie
WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5
|Pflichtmitteilung
|
20.11.2026 12:34:00
Reploid-Aktie vor Aktiensplit: Wechsel vom Auktionshandel in den Fließhandel
Zudem wechselt die Aktie vom Auktionshandel in den fließenden Handel, geht aus einer Pflichtmitteilung des Unternehmens hervor. Der Ex-Tag für den Aktiensplit ist der 23. November dieses Jahres, umgesetzt wird er automatisch mit dem 25. November. Dann erhalten die Aktionäre für eine Reploid-Aktie 15 neue Aktien.
Bei einem Kurs von derzeit rund 1.400 Euro je Aktie werden beim Auktionshandel nur wenige Aktien gehandelt. Am 1. Dezember wird auch der Handel mit den neuen Aktien umgestellt. Dann wechselt die Aktie innerhalb des Segments direct market plus der Wiener Börse vom Auktionshandel, dem direct market plus auction, in den Fließhandel (direct markt plus continous).
Reploid verwendet Reststoffe, um Insektenlarven zu füttern. Anschließend werden entweder die Larven direkt verwertet oder witerverarbeitet.
fel/ivn
APA
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Bildquelle: Fariz Alikishibayov / Shutterstock.com
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