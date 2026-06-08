

EQS-Media / 08.06.2026 / 10:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

REPLOID auf der führenden Fachkonferenz IFW - Insects to Feed the World (9.-12. Juni 2026 in Turin, Italien)

REPLOID als Diamond Sponsor und mit acht wissenschaftlichen Beiträgen

REPLOID mit größtem Messestand

REPLOID Workshop „From Plate to Biomass – Circular Strategies for Food Waste“ gemeinsam mit der BOKU Wien

Wels, 8. Juni 2026 – Die IFW 2026 – Insects to Feed the World – zählt zu den weltweit wichtigsten Fachkonferenzen für Wissenschaft und Industrie im Insektensektor. REPLOID ist heuer als Diamond Sponsor vertreten und bringt sich mit acht wissenschaftlichen Beiträgen, einem eigenen Side Event sowie einem Industry Booth in die Konferenz in Turin ein.

Für REPLOID ist die IFW die zentrale Bühne für die Weiterentwicklung des Insektensektors – von Zucht und Reststoffverwertung über Frass-Nutzung und Regulatorik bis hin zur industriellen Anwendung. Hier kommen jene Akteure zusammen, die über die nächsten Innovationen, Skalierung und Rahmenbedingungen entscheiden. Das Diamond Sponsoring und die wissenschaftliche Präsenz zeigen, dass REPLOID diesen Diskurs aktiv mitgestaltet.

Wissenschaftliche Präsenz

REPLOID ist im offiziellen wissenschaftlichen Programm der IFW 2026 mit acht Beiträgen vertreten. Die Inhalte decken die entscheidenden Felder der industriellen Insektenbiokonversion ab:

Effiziente Biokonversion und Verwertung von Lebensrestoffen und Abfällen

Gezielte Zucht von BSF-Linien mit verbesserten Merkmalen

Frass als Dünger und Biostimulans in Feldversuchen

Methanreduktion und weitere Fragen der Klimawirkung

Präsenz vor Ort und Side Event

REPLOID präsentiert seine Technologie am größten Messestand der IFW. Hier gibt REPLOID Einblick in Ihren ganzheitlichen Ansatz, von der Reststoffverwertung mit dezentralen ReFarmUnits, bis zu dem fertigen Düngemittel, Nutztier- und Haustierfutter.

Zum Auftakt, am 8. Juni von 10:00 – 13:00 Uhr im NH Lingotto Congress Hotel, organisiert REPLOID zudem gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) das Side Event „From Plate to Biomass – Circular Strategies for Food Waste“. Der Workshop im Rahmen des EU-geförderten Interreg-Projekts foodCIRCUS richtet sich an Akteure, die Lebensmittelabfälle in Restaurant- und Schulsystemen sicher und skalierbar verwerten wollen. Im Fokus stehen unterschiedliche Verwertungspfade wie Biogas, Milchsäurevergärung und Insektenbiokonversion sowie der europäische Rechtsrahmen und Praxisbeispiele aus Nordamerika und Asien. Die Teilnahme ist kostenlos vor Ort sowie online möglich, eine Anmeldung ist erforderlich.

Moritz Gold , Direktor für R&D und IP bei REPLOID: „Insects to Feed the World ist für uns der perfekte Ort um unsere Innovationen in die Welt zu tragen. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz – vom Reststoff bis zum markreifen B2C und B2B Produkt, mit der ReFarmUnit Unit im Zentrum, biegt die Industrie in die nächste Phase ein. Wir zeigen mit unseren Innovationen welche vielseitgien Problemlöser Insekten sind“



Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie .

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 135 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 |