

EQS-Media / 30.03.2026 / 10:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

REPLOID: Erste Emission von Unternehmensanleihen nach nur wenigen Tagen erfolgreich platziert

Emissionsvolumen von € 1,5 Mio. vollständig überzeichnet

756 Investor:innen



Wels, 30. März 2026 – Bei der Crowdfinancing-Kampagne der REPLOID Group AG („REPLOID“) konnten Anleger:innen bereits ab € 250 in elektronische Unternehmensanleihen investieren.

Die Nachfrage war enorm und machte die Emission zu einem vollen Erfolg: Nur wenige Tage nach dem Start war das Emissionsvolumen von € 1,5 Mio. erreicht und die Kampagne mit einem Volumen von € 1,65 Mio. vollständig überzeichnet. Infolgedessen wurde die Transaktion deutlich früher als geplant abgeschlossen.

Die Kampagne richtete sich gezielt an Kleinanleger:innen aus Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden und Finnland. Insgesamt nutzten 756 Investor:innen die Gelegenheit, in REPLOIDs wirtschaftlich attraktives Geschäftsmodell im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu investieren. Damit gewann REPLOID an Sichtbarkeit am Kapitalmarkt und konnte seine Investorenbasis spürbar verbreitern.

Philip Pauer, Gründer und CEO der REPLOID Group AG: „Die Nachfrage nach unseren Anleihen war überwältigend. Ich danke allen 756 Investorinnen und Investoren herzlich für ihr Vertrauen in REPLOID.“

Die elektronischen Anleihen wurden über die führende europäische Impact-Investing-Plattform Invesdor platziert.

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie .

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu