REPLOID Group Aktie
WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5
|Expansion geplant
|
11.11.2026 10:02:00
Reploid plant Übernahme eines US-Insektenzüchters
Die Welser "Insektenfirma" Reploid treibt den Markteintritt in den USA voran. Laut Unternehmensmitteilung von Dienstagabend will Reploid den Insektenzüchter Chapul schlucken und dafür potenziell rund 12 Mio. US-Dollar (10,70 Mio. Euro) auf den Tisch legen. Ein unverbindliches Angebot ("term sheet") für 100 Prozent der Anteile wurde gelegt, nun soll eine Due-Diligence-Prüfung folgen. Abhängig ist der mögliche Erwerb auch noch von diversen Gremiengenehmigungen.
tpo/tsk
ISIN AT0000A3HRX5 WEB https://www.reploid.eu/
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Bildquelle: evp82 / Shutterstock.com
Nachrichten zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt
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10.11.26
|EQS-News: REPLOID Group AG pursues entry in the US market and secures exclusivity to conduct due diligence for the potential acquisition of Chapul, LLC. (EQS Group)
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10.11.26
|EQS-News: REPLOID Group AG treibt Eintritt in den US-Markt voran und sichert sich Exklusivität für die Due-Diligence-Prüfung zum möglichen Erwerb der Chapul, LLC. (EQS Group)
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30.10.26
|REPLOID to Showcase Walk-In ReFarmUnit Container at EuroTier (EQS Group)
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30.10.26
|REPLOID mit begehbarem ReFarmUnit-Container auf der EuroTier (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, sell (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf (EQS Group)
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Analysen zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt
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