Reploid plant Übernahme eines US-Insektenzüchters

Die Welser "Insektenfirma" Reploid treibt den Markteintritt in den USA voran. Laut Unternehmensmitteilung von Dienstagabend will Reploid den Insektenzüchter Chapul schlucken und dafür potenziell rund 12 Mio. US-Dollar (10,70 Mio. Euro) auf den Tisch legen. Ein unverbindliches Angebot ("term sheet") für 100 Prozent der Anteile wurde gelegt, nun soll eine Due-Diligence-Prüfung folgen. Abhängig ist der mögliche Erwerb auch noch von diversen Gremiengenehmigungen.

tpo/tsk

ISIN AT0000A3HRX5 WEB https://www.reploid.eu/