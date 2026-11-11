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WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5

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Expansion geplant 11.11.2026 10:02:00

Reploid plant Übernahme eines US-Insektenzüchters

Reploid plant Übernahme eines US-Insektenzüchters

Das österreichische Unternehmen Reploid plant einen größeren Schritt auf dem internationalen Markt.

Die Welser "Insektenfirma" Reploid treibt den Markteintritt in den USA voran. Laut Unternehmensmitteilung von Dienstagabend will Reploid den Insektenzüchter Chapul schlucken und dafür potenziell rund 12 Mio. US-Dollar (10,70 Mio. Euro) auf den Tisch legen. Ein unverbindliches Angebot ("term sheet") für 100 Prozent der Anteile wurde gelegt, nun soll eine Due-Diligence-Prüfung folgen. Abhängig ist der mögliche Erwerb auch noch von diversen Gremiengenehmigungen.

tpo/tsk

ISIN AT0000A3HRX5 WEB https://www.reploid.eu/

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Bildquelle: evp82 / Shutterstock.com

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