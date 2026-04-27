

EQS-Media / 27.04.2026 / 12:37 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

REPLOID-Sachkapitalerhöhung: Pierer Industrie AG erhält einen Anteil von 0,76 %.

Wels, 27. April 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) gewinnt mit der Pierer Industrie AG einen neuen Aktionär. Im Zuge einer Sachkapitalerhöhung erwirbt die Pierer Industrie AG einen Anteil von 0,76Prozent.

Im Jänner 2026 hat REPLOID ein neues, modernes Headquarter in Wels bezogen, das ausreichend Platz für das dynamisch wachsende Team bietet. Die Belegschaft am Standort Wels hat sich im Geschäftsjahr 2025 mehr als verdoppelt; für 2026 wird eine weitere Verdoppelung erwartet. Außerdem ermöglichen die neuen Räumlichkeiten die Umsetzung des Activity-Based-Working-Konzepts.

REPLOID treibt die Expansion des Geschäfts ausgehend von den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich voran. In dieser Scale-up-Phase werden die verfügbaren liquiden Mittel primär in das Wachstum investiert. Daher nahm das Unternehmen ein Angebot der Pierer Industrie AG an, die Miete des neuen Headquarters über einen Zeitraum von 36 Monaten in Form von Aktien zu bezahlen. Dafür nutzt REPLOID einen Teil des genehmigten Kapitals und erhöht das Grundkapital. Der Mietvertrag ist insgesamt auf zehn Jahre abgeschlossen.

Stefan Pierer, Eigentümer der Pierer Industrie AG: „REPLOID ist ein bemerkenswertes, vielversprechendes Unternehmen im Bereich Kreislaufwirtschaft und Biotechnik. Ich freue mich, dem Scale-up ein neues Headquarter bieten zu können und gleichzeitig Mitaktionär zu werden.“

Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: „Stefan Pierer ist ein erfahrener Unternehmer und versteht die Bedürfnisse eines jungen Wachstumsunternehmens. Ich bin glücklich, dass wir für unser Team so hervorragend geeignete Räumlichkeiten ohne Liquiditätsabfluss sichern konnten.“

Die Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der REPLOID Group AG. Die jungen Aktien werden der Pierer Industrie AG zugeteilt, das Bezugsrecht für die übrigen Aktionäre ist ausgeschlossen.

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie .

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 135 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu