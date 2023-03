REPLY: Comwrap Reply wird zum "Adobe 2023 Digital Experience Emerging Partner of the Year – Central Europe” ernannt

Comwrap Reply, spezialisiert auf Cloud-native Digital Experience Services innerhalb der Reply Gruppe, wurde als "Adobe 2023 Digital Experience Emerging Partner of the Year - Central Europe” ausgezeichnet. Mit diesem Preis werden Unternehmen geehrt, die einen maßgeblichen Beitrag zu Adobes Geschäft leisten und den Kundenerfolg maßgeblich beeinflussen.

Diese Auszeichnung ist das Ergebnis einer strategischen Roadmap, die Comwrap Reply und Adobe seit 2008 verfolgen, um Kunden und Organisationen weltweit hochwertige Lösungen zu bieten. Diese Ernennung folgt dem kürzlichen Erwerb mehrerer Adobe-Spezialisierungen und der Anerkennung von Reply als "Platinum Solution Partner" im Jahr 2022.

"Comwrap Reply hat die enge Zusammenarbeit mit Adobe Customer Solutions durch außergewöhnliche Cloud-First-Implementierungen für Kunden unter Beweis gestellt. Sie demonstrieren damit ihr kontinuierliches Engagement für das Wachstum ihrer Adobe Experience Plattform-Praxis in Europa, was zur Verleihung diese Awards maßgeblich beigetragen hat. Wir freuen uns sehr darauf, unsere strategische Partnerschaft mit Comwrap Reply fortzusetzen, um beste Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen", sagte Christian Keim, VP Interim Head of DX Partner - EMEA.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, fügt hinzu: "Reply hat eine weithin anerkannte Führungsrolle bei der Schaffung von Mehrwert für Kunden. Als "Adobe Digital Experience Emerging Partner of the Year 2023" und "Platinum Solution Partner" profitieren wir von einer großartigen Synergie mit Adobe. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden solide technische Fähigkeiten für ihre Projekte zur Verfügung zu stellen. Dadurch können Unternehmen ihre digitale Präsenz stärken und sich durch das Kundenerlebnis, das sie den Endnutzern bieten, von der Konkurrenz abheben."

Die Grundlage für den kontinuierlichen Erfolg von Reply bilden die Adobe Competence Centers, die ein breites Spektrum an Kompetenzen in den Bereichen Design, Entwicklung, Wartung und Support für die Adobe Experience Cloud abdecken.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Comwrap Reply

Comwrap Reply ist spezialisiert auf die Einführung Cloud-nativer Digital Experience- und E-Commerce Plattformen auf Basis von Adobe Experience Cloud sowie Ibexa DXP. Comwrap Reply unterscheidet sich von Internetagenturen und IT-Beratungen durch eine "Cloud-Native Strategie": Die standardnahe Integration in der Cloud führt zu kurzen Projektlaufzeiten und geringeren Gesamt-Projektkosten. Die Dienstleistungen von Comwrap Reply umfassen Beratung, Experience Design und Systemintegration. www.comwrap.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005117/de/