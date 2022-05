REPLY: Enel steigert die Effizienz von Wartungsarbeiten mit quanteninspirierten Algorithmen

Reply implementiert einen quanteninspirierten Algorithmus für Enel – führender globaler Akteur im Bereich der Stromerzeugung und erneuerbarer Energien –, um innnerhalb weniger Minuten die Wartungsaktivitäten optimal den verschiedenen Serviceteams zuzuteilen.

Enel ist in über 30 Ländern weltweit mit einem Netz von mehr als 2,2 Millionen Kilometern vertreten und versorgt 74 Millionen Endverbraucher. Daher ist die Koordination der technischen Infrastruktur und Planung der über das gesamte Gebiet vor Ort tätigen Einheiten wesentlich. Um Kunden ein Höchstmaß an Service zu garantieren, bedarf es einer effizienten Einsatzplanung.

Die Lösung von Reply basiert auf dem mathematischen Modell QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) und kann entweder von Quantum Processing Units (QPU) oder von Grafikprozessoren (GPU) effektiv ausgeführt werden. Die Hardware ist in der Cloud-Infrastruktur von Enel verfügbar und basiert auf Amazon Web Services (AWS). Reply ist AWS Premier Consulting Partner mit über 500 AWS Zertifikationen.

Data Reply hat den Accelerator MegaQUBO entwickelt, der das volle Potenzial von GPUs nutzt und so die Umsetzung von quanteninspirierten Optimierungsprojekten beschleunigt. MegaQUBO ist eine Lösung, die Amazon Web Services für den Einsatz in der AWS-Cloud validiert hat. Der Validierungsprozess "FTR - Foundational Technical Review" stellt sicher, dass die Software den Best Practices der AWS-Architektur entspricht.

Der für Enel entwickelte Algorithmus ermittelt nicht nur einen optimalen Plan für das Zuweisen von Wartungsarbeiten, sondern errechnet auch die optimale Planung der Fahrtrouten. So lassen sich die Fahrzeiten und Entfernungen minimieren und die für die Instandhaltung zur Verfügung stehende Arbeitszeit maximieren. Dies führt zu einer erheblichen Produktivitätssteigerung und einer deutlichen Senkung der Betriebskosten sowie Umweltbelastung.

"Mit Quantum Computing lassen sich Herausforderungen lösen, die bis vor wenigen Jahren als unüberwindbar galten", kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply. "Der Einsatz von Quantenalgorithmen bei einer Optimierung bietet erhebliche Vorteile bei der Qualität der Ergebnisse und einer schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit, wie unsere Erfahrung mit Enel erfolgreich zeigt. Deshalb untersuchen wir bei Reply, wie wir das Potenzial des Quantum Computings optimal nutzen, um Erkenntnisse aus großen und ständig aktualisierten Datenbanken zu gewinnen".

"Optimierungsstrategien in immer größeren Regionen hat die Komplexität so weit erhöht, dass ein innovativer Ansatz erforderlich ist", sagt Fabio Veronese, Leiter des Digital Hub Infrastructure & Networks bei Enel. "Der gemeinsam mit Reply entwickelte quantuminspirierte Ansatz ermöglicht uns, vielversprechende und konkrete Ergebnisse in diesem Bereich zu erzielen – sowohl bei bekannten Probleme als auch bei der Anwendung auf neue Geschäftsbereiche."

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Data Reply

Data Reply ist ein Unternehmen der Reply Gruppe, das sich auf Big Data Analytics, Künstliche Intelligenz und Quantum Computing spezialisiert hat. Dank multidisziplinärer Spezialistenteams in den Bereichen Big Data Engineering, Data Science, intelligente Prozessautomatisierung und Quantum & Accelerated Computing unterstützt Data Reply Unternehmen in verschiedenen Branchen bei der Optimierung ihrer Prozesse durch die Entwicklung und Implementierung von Quantum-Computing-Lösungen und Machine-Learning-Modellen und Künstlicher Intelligenz. www.data.reply.com

Enel

Enel ist gemessen am planmäßigen EBIDTA der größte Energieversorger Europas und in über 30 Ländern weltweit vertreten. Die Unternehmensgruppe verfügt über eine installierte Energieerzeugungskapazität von über 88 GW. Enel vertreibt Strom über ein Netz von über 2,2 Millionen Kilometern Länge und hat mit rund 74 Millionen Unternehmens- und Privatkunden weltweit den größten Kundenstamm unter den europäischen Wettbewerbern. Enel Green Power, ein Unternehmen der Enel-Gruppe, ist mit einer verwalteten Kapazität von über 46 GW aus Wind-, Solar-, Geothermie- und Wasserkraftwerken in Europa, Amerika, Afrika, Asien und Ozeanien der weltweit führende private Anbieter im Bereich der erneuerbaren Energien. Enel X, der globale Geschäftsbereich für fortschrittliche Energiedienstleistungen von Enel, zählt mit einer verwalteten Gesamtkapazität von weltweit über 6,3 GW zu den Weltmarktführern. Das Unternehmen verfügt über 110 MW Speicherkapazität und im Bereich der Elektromobilität über etwa 100.000 Ladepunkte für öffentliche und private Elektrofahrzeuge auf der ganzen Welt.

