Reply ist zum dritten Mal in Folge Visionär im Gartner® Magic Quadrant™ für Warehouse Management Systeme 2022 (WMS)

Die Analysten von Gartner positionieren Reply unter 17 Anbietern von Lagerverwaltungssystemen weltweit als Visionär im Magic Quadrant für Warehouse Management Systeme. Der diesjährige Report würdigt die WMS-Lösungen von Reply – LEA Reply™ und Click Reply™.

"Visionäre müssen über eine klare, überzeugende und innovative Strategie verfügen, die darauf abzielt, dem Markt ein differenziertes, zuverlässiges und attraktives Angebot bereitzustellen", so Gartner. Gartner stuft Reply zum dritten Jahr in Folge im Magic Quadrant für WMS als Visionär ein. Nach Aussage des Berichts für 2022 hat Reply seine Position gefestigt, sich in der Vollständigkeit seiner Vision weiterentwickelt und seine innovative DNA und Vordenkermentalität bestätigt.

Reply nutzt eine auf Microservices basierende digitale Cloud-Plattform, um seinen Kunden die Erweiterbarkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu bieten, die zur Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten erforderlich sind. Durch vorgefertigte Bausteine kann Reply die Zusammenstellung maßgeschneiderter Lösungen unterstützen, damit Kunden schnell auf neue Marktanforderungen reagieren können. Neben der Unterstützung für WMS-Kernprozesse und Lagerautomatisierungsfunktionen verfolgt Reply die klare Vision, sich in Richtung Lieferkettenkonvergenz und zunehmend datengesteuerter Ansätze zu entwickeln sowie neue Partnerschaften aufzubauen und aktuelle Spitzentechnologien zu erforschen.

Dies hat dazu geführt, dass zahlreiche, global agierende Kunden verschiedener Branchen, von Retail, Fashion und FMCG mit Schwerpunkt auf Omnichannel-Logistik, bis hin zu Automotive und Manufacturing, auf die Reply Lösungen setzen.

Nach wie vor entwickelt Reply neue Innovationen und baut die Leistungsfähigkeit seiner LEA Reply™ und Click Reply™-Lösungen aus, um die Time-to-Value und langfristige Qualität für seine Kunden zu verbessern sowie deren steigende Anforderungen an die Supply-Chain Execution zu unterstützen.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass Gartner uns bereits zum dritten Mal in Folge als Visionär im Magic Quadrant für WMS gelistet hat", kommentiert Enrico Nebuloni, Executive Partner bei Reply. "Diese Anerkennung spiegelt unsere Mission wider, Vordenker zu sein, der Innovationen in der Lieferkette vorantreibt und unsere Kunden bei der Transformation unterstützt, damit sie mit einer zunehmend komplexen und anspruchsvollen Marktlandschaft Schritt halten können."

Gartner Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, Dwight Klappich, Simon Tunstall, Rishabh Narang [1. Juni 2022]

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner bewirbt in seinen Publikationen keine konkreten Anbieter, Produkte oder Services und empfiehlt Technologieanwendern nicht, Anbieter mit Bestbewertungen oder anderen Merkmalen zu bevorzugen. Die Publikationen geben lediglich die Meinung der Gartner-Research Organisation wieder und sollten nicht als feststehende Tatsachen ausgelegt werden. Gartner schließt in Bezug auf seine Studie jegliche explizite oder implizite Garantie aus, darunter auch Garantien für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

