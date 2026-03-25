Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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25.03.2026 15:27:21
Report: Volkswagen to switch from cars to defense at key plant
An exclusive report in the Financial Times says Volkswagen is considering producing weapons for Israel. A VW spokesperson tells DW the company is exploring "viable options."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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