Reporter ohne Grenzen - Reuters-Journalist bei gezieltem Beschuss getötet

Paris (Reuters) - Der Tod des vor zwei Wochen im Libanon verstorbenen Reuters-Journalisten Issam Abdallah war nach Angaben von Reporter ohne Grenzen (RSF) des Ergebnis eines gezielten Angriffs aus Richtung der israelischen Grenze.

Nach der von RSF durchgeführten Analyse seien zwei Geschosse aus dem Osten gekommen, "also aus Richtung der israelischen Grenze", teilte die Journalisten-Organisation am Sonntag mit. Abdallah habe sich dort gemeinsam mit sechs anderen Journalisten aufgehalten. Es habe zwei Einschläge am selben Ort und aus der gleichen Richtung innerhalb von rund 30 Sekunden gegeben. Das deute klar auf eine konkrete Zielerfassung hin. Bei dem ersten Einschlag sei Abdallah getötet worden, bei dem zweiten seien andere Journalisten, unter anderem des Senders Al Dchasira und der Agentur AFP, verletzt worden.

Das israelische Militär hat erklärt, es ziele nicht absichtlich auf Journalisten und untersuche den Vorfall vom 13. Oktober. Reuters hat die israelischen Streitkräfte zu einer Stellungnahme zu der RSF-Mitteilung aufgefordert. Reuters selbst hatte am 14. Oktober berichtet, Abdallah sei bei einem Raketeneinschlag getötet worden.

Reporter ohne Grenzen stellte am Sonntag die Frage, ob es möglich gewesen sein könnte, dass man nicht gewusst habe, dass es sich bei der Gruppe um Journalisten gehandelt habe - und teilte dazu mit: "Wir sind uns sicher, dass es unmöglich ist, sie mit Kämpfern zu verwechseln." Sie hätten sich mehr als eine Stunde lang im Freien auf einer Anhöhe befunden, seien gut sichtbar und als Presse-Vertreter erkennbar gewesen. Die Organisation fügte ihrer Pressemitteilung einen Link zu einem Video bei, in dem unter anderem die Gruppe vor dem Beschuss zu sehen ist und auch die beiden Einschläge.

