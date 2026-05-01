McClatchy Aktie
WKN: 874810 / ISIN: US5794891052
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01.05.2026 11:07:19
Reporters at McClatchy Withhold Bylines in A.I. Dispute
Journalists at newspapers like The Miami Herald and The Sacramento Bee are refusing to let the chain use their names on summarized articles generated by a new A.I. tool.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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