Repro India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Repro India hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 89,62 INR gegenüber -1,910 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Repro India 1,40 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at