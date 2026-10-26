Repro India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Repro India hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -3,31 INR. Ein Jahr zuvor waren -14,030 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,79 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Repro India einen Umsatz von 1,08 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at