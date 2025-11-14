Repro Medical System: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Repro Medical System hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at