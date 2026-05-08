Repro Medical System: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Repro Medical System präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Repro Medical System 11,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at