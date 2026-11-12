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12.11.2026 06:31:28
Repro Medical System gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Repro Medical System hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz lag bei 11,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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