Repro Medical System vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Repro Medical System äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat Repro Medical System 12,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at