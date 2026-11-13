ReproCELL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ReproCELL veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ReproCELL ein Ergebnis je Aktie von -1,930 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ReproCELL im vergangenen Quartal 609,5 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ReproCELL 498,2 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at