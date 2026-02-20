Repsol informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Repsol hat am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,040 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Repsol mit einem Umsatz von insgesamt 13,72 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,50 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,63 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,62 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Repsol 1,43 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Repsol im vergangenen Geschäftsjahr 54,86 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Repsol 57,12 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,36 EUR und einen Umsatz von 53,02 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at