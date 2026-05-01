Republic Airways präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Republic Airways hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Republic Airways hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -21,300 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 527,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at