Republic Ba A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Republic Ba A veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent auf 126,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 119,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at