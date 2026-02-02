Republic Ba A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Republic Ba A hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Republic Ba A einen Gewinn von 0,980 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 118,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 117,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 6,72 USD gegenüber 5,21 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Republic Ba A im vergangenen Geschäftsjahr 521,34 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Republic Ba A 505,39 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at