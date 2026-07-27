Republic Ba A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Republic Ba A hat am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Republic Ba A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 122,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 119,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at