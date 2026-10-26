Republic Ba B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Republic Ba B hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 126,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at