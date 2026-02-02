Republic Ba B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Republic Ba B präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 118,7 Millionen USD gegenüber 117,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,11 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 505,39 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 521,34 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at