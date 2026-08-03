Republic Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Republic Bank hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,79 TTD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Republic Bank ein EPS von 2,98 TTD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,55 Prozent auf 2,05 Milliarden TTD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,93 Milliarden TTD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at