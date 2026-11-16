Republic Digital Acquisition Company Cons of 1 A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Republic Digital Acquisition Company Cons of 1 A ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Republic Digital Acquisition Company Cons of 1 A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at