Republic öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Republic hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 569,57 Prozent auf 1,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at