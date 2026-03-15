Republic Aktie
WKN DE: A0MZ6F / ISIN: BG1100059986
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16.03.2026 00:47:20
Republic of Congo votes in presidential election
President Dennis Sassou N'Guesso, 82, seems set to win a fifth term in a row in Sunday's election in the Republic of Congo. Sassou N'Guesso is already one of Africa's longest-serving leaders.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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