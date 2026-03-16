Republic Aktie

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WKN DE: A0MZ6F / ISIN: BG1100059986

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16.03.2026 04:03:20

Republic of Congo votes in presidential election

President Dennis Sassou N'Guesso, 82, seems set to win a fifth term in a row in Sunday's election in the Republic of Congo. Sassou N'Guesso is already one of Africa's longest-serving leaders.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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