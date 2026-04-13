TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
13.04.2026 08:00:43
Republic of the Congo: TotalEnergies Makes a Hydrocarbon Discovery on the Moho License
Download the Press ReleaseParis, April 13, 2026 – TotalEnergies EP Congo (63.5%, operator) announces a hydrocarbon discovery on the Moho license, offshore the Republic of Congo, following the drilling of the MHNM-6 NFW exploration well targeting the Moho G structure.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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