Republic Power Group Aktie
WKN DE: A3DRWQ / ISIN: VGG7523E1051
|
30.01.2026 15:40:51
Republic Power Group Stock Climbs 45%
(RTTNews) - Shares of Republic Power Group Limited (RPGL) are climbing about 45 percent during Friday morning trading despite no specific corporate-related announcements to drive the stock movement.
The company's shares are currently trading at $1.28 on the Nasdaq, up 45.12 percent. The stock opened at $0.3399 and has climbed as high as $1.39 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $0.2320 to $5.1900.
RPGL closed trading at $0.3221 on Thursday.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Republic Power Group Limited Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Republic Power Group Limited Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Republic Power Group Limited Registered Shs -A-
|0,53
|-40,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.