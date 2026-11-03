Republic Services Aktie

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WKN: 915201 / ISIN: US7607591002

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03.11.2026 03:49:45

Republic Services: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Republic Services (NYSE:RSG) updated full-year 2026 financial guidance, setting revenue expectations to a range of $17.425 billion to $17.475 billion. Essential waste collection and hazardous disposal services generate predictable cash flow even during choppy macroeconomic conditions. The company's expanding profit margins and investments in digital automation build compounding value over a multi-year horizon. Three key takeaways from management's comments highlight where the business is heading.

Core volume growth in small-container commercial accounts and large-container industrial accounts indicates underlying economic strength and high customer retention, exceeding 94%. Higher service levels across existing routes increase route density, boosting long-term profitability despite minor initial yield dilution.

The Environmental Solutions segment, which manages specialized hazardous waste and industrial decontamination, provides high-margin growth that diversifies core solid waste collection. Operating leverage across treatment facilities helped increase adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) in this segment.

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