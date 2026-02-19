Republic Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Republic Services hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,63 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,14 Milliarden USD – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Republic Services 4,05 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6,85 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Republic Services ein Gewinn pro Aktie von 6,49 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,59 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 16,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at