Republic veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Republic hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,06 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Republic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 EUR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,5 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 51,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Republic 0,9 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at