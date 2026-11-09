|
09.11.2026 06:31:29
Republic veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Republic hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,06 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Republic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 EUR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 0,5 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 51,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Republic 0,9 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!