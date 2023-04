Republik begab zwei neue Anleihen für insgesamt 5 Mrd. Euro

Die Republik Österreich hat sich am Dienstagabend frisches Kapital an den Finanzmärkten geholt und zwei neue Bundesanleihen begeben - eine grüne sechsjährige Anleihe mit einem Volumen von 3 Mrd. Euro und ein konventionelles 30-jähriges Papier für weitere 2 Mrd. Euro. Insgesamt holte die Oesterreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) damit 5 Mrd. Euro in die Staatskasse, teilte die OeBFA in einer Aussendung mit.

Die Papiere waren laut OeBFA mit einer Überzeichnung mit einem Faktor von 2,1 gut nachgefragt. Vor allem die Grüne Anleihe war mit einer Überzeichnung von 2,5 gut gesucht, das Orderbuch schloss bei 6,9 Mrd. Euro. So groß wie bei der Emission des ersten österreichischen Green Bonds für 4 Mrd. Euro vergangenes Jahr war die Nachfrage aber nicht mehr, damals war das grüne Papiere 6,8-fach überzeichnet. Die Emissionsrendite war damals bei 1,876 Prozent gelegen, für den neuen Green Bond stand sie am Dienstag deutlich höher bei 2,952 Prozent. Der Kupon lag bei 2,90 Prozent.

Aufgrund der sehr flachen Zinskurve bei den heimischen Bundesanleihen sei die Nachfrage beim länger laufenden Papier etwas niedriger gelegen, das Orderbuch für die 30-jährige Anleihe schloss bei 2,2 Mrd. Euro. Die Emissionsrendite kam bei 3,207 Prozent zu liegen, der Kupon wurde bei 3,15 Prozent festgesetzt.

Die gestrige Syndizierung war die zweite im heurigen Jahr. Insgesamt sind für 2023 drei bis vier Neubegebungen geplant. Mit der Begebung wurden rund 55 Prozent des für heuer angepeilten Finanzierungsvolumens (rund 45 Mrd. Euro über Bundesanleihen) erfüllt.

