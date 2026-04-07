Republik holt sich mit Bundesanleihen 2,3 Mrd. Euro am Markt

Die Republik Österreich hat sich am Dienstag über zwei Bundesanleihen 2,3 Mrd. Euro am Markt geholt. Aufgestockt wurden die 10-jährige Benchmark-Anleihe sowie ein siebenjähriges Papier mit einer Restlaufzeit von 4 Jahren. Der Iran-Krieg sorge für ein international volatiles Umfeld, die Nachfrage nach den heimischen Papieren sei dennoch überdurchschnittlich hoch gewese , sagte ein Sprecher der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) zur APA.

"Österreich wird immer noch als 'Safe Haven' (sicherer Hafen, Anm.) wahrgenommen", so der Sprecher weiter. Vor allem mittlere Laufzeiten seien seit Ausbruch des Iran-Kriegs bei den Investoren gefragt, die Nachfrage nach längerfristigen Papiere sei dagegen nicht so groß. Die 10-jährige Anleihe war bei der heutigen Auktion 3-fach überzeichnet, die vierjährige Anleihe verzeichnete eine Bid-Cover-Ratio von 2,48.

Renditen gestiegen

Die Emissionsrendite belief sich den Angaben zufolge auf 2,845 Prozent für die vierjährige Anleihe und auf 3,279 Prozent für die zehnjährige. Im Monatsvergleich haben sich die Renditen erhöht: Bei der Auktion im März lag die Rendite für die Benchmark-Anleihe noch bei 3,097 Prozent. Auch der Zinsabstand zur deutschen Benchmark-Anleihe hat sich mit 3 Basispunkten minimal ausgeweitet, im Verhältnis zu anderen Ländern steht Österreich laut dem OeBFA-Sprecher damit aber gut da. Italien habe beispielsweise eine Spread-Ausweitung von 40 Basispunkten hinnehmen müssen, in Belgien waren es 7 Basispunkte.

Bewegung gab es in den vergangenen Wochen auch bei den Leitzinserwartungen. Am Markt wird im Hinblick auf die höheren Ölpreise und die gestiegenen Inflationserwartungen mit immer mehr Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) bis Ende 2026 gerechnet. Mittlerweile seien Erhöhungen von 75 Basispunkten eingepreist, sagte der OeBFA-Sprecher. Vor rund einem Monat waren es lediglich 40 Basispunkte.

bel/kre

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